1 Şubat 2026 Pazar
Spor

Transferde Renato Nhaga kapışması! Trabzonspor'un rakibi Galatasaray

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Portekiz ekibi Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki Renato Nhaga için düğmeye bastı. Ancak bordo mavili ekip bu transferde yalnız değil. Galatasaray'ın da oyuncunun peşinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

1 Şubat 2026 Pazar 09:04
Transferde Renato Nhaga kapışması! Trabzonspor'un rakibi Galatasaray
Zirve yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli isimlerin yanı sıra Christ Oulai'de olduğu gibi yıldız adaylarına da kanca atan Bordo-Mavililer, Portekiz ekibi Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki Renato Nhaga'yı kadrosuna katmak istiyor. Ancak Trabzonspor, bu transferde yalnız değil. Portekiz basınından A Bola'ya göre; Galatasaray da bu sezon ilk A takım maçında Benfica'ya beraberliğe mal olan golü atan Nhaga'yı transfer etmek istiyor.

Gine-Bissaulu oyuncu bu sezon 21 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. 1.72 metre boyundaki futbolcu merkez orta saha bölgesinde oynuyor.

