Zirve yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli isimlerin yanı sıra Christ Oulai'de olduğu gibi yıldız adaylarına da kanca atan Bordo-Mavililer, Portekiz ekibi Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki Renato Nhaga'yı kadrosuna katmak istiyor. Ancak Trabzonspor, bu transferde yalnız değil. Portekiz basınından A Bola'ya göre; Galatasaray da bu sezon ilk A takım maçında Benfica'ya beraberliğe mal olan golü atan Nhaga'yı transfer etmek istiyor.

Gine-Bissaulu oyuncu bu sezon 21 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. 1.72 metre boyundaki futbolcu merkez orta saha bölgesinde oynuyor.