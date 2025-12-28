İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde rota Almanya! Beşiktaş'ta hedef Salih Özcan
Spor

Transferde rota Almanya! Beşiktaş'ta hedef Salih Özcan

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip, Alman takımı Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

TRT Spor28 Aralık 2025 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Transferde rota Almanya! Beşiktaş'ta hedef Salih Özcan
ABONE OL

Beşiktaş ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı transfer etmek istiyor.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 maçta 20 dakika forma giydi.

Salih Özcan'nın Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon bitiyor. Beşiktaş'ta gündeme gelen bir diğer isim ise Hicham Boudaoui.

BEŞİKTAŞ SALİH ÖZCAN'I İSTİYOR

Cezayirli futbolcu, bu sezon Nice formasıyla ligde 13 maça çıkıp 1 de asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.