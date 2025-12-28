Beşiktaş ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı transfer etmek istiyor.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 maçta 20 dakika forma giydi.

Salih Özcan'nın Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon bitiyor. Beşiktaş'ta gündeme gelen bir diğer isim ise Hicham Boudaoui.

BEŞİKTAŞ SALİH ÖZCAN'I İSTİYOR

Cezayirli futbolcu, bu sezon Nice formasıyla ligde 13 maça çıkıp 1 de asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor.