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Spor

Transferde sıcak gelişme! Wagner Pina Avrupa'nın radarında

Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 23 yaşındaki başarılı futbolcu Wagner Pina hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok kulüp genç yıldızın durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 16:09 - Güncelleme:
Transferde sıcak gelişme! Wagner Pina Avrupa'nın radarında
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Trabzonspor'da Wagner Pina için transfer gündemi hareketleniyor.

Sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Pina, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

İngiltere, Fransa ve İtalya'dan birçok ekip, 23 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Özellikle İngiliz temsilcileri, oyuncunun transferi için yakın zaman içinde bordo mavililerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor cephesi ise başarılı sağ beki yeni sezon planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Teknik heyetin de oyuncunun takımda kalması yönünde görüş bildirdiği, yönetimin mevcut şartlarda ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi.

Bordo mavililerde yönetimin ancak beklentileri karşılayacak seviyede bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapabileceği öğrenildi.

Bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla öne çıkan Wagner Pina, savunmadaki katkısının yanı sıra hücum organizasyonlarında da takımına önemli destek verdi.

PERFORMANSI

23 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 45 resmi mücadelede forma giyerken takımına 9 asistlik katkı sağladı.

Gösterdiği gelişimle Avrupa kulüplerinin radarına giren genç futbolcu, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasıyla da boy gösteriyor.

Milli takım performansı ve kulüp düzeyindeki yükselen grafiği, oyuncuya olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

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