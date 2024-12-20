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Spor

Transferde son aşamaya gelindi! F.Bahçe'de Talisca gelişmesi

Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katma konusunda büyük aşama kaydettiği belirtildi. İşte detaylar...

20 Aralık 2024 Cuma 14:19 - Güncelleme:
Transferde son aşamaya gelindi! F.Bahçe'de Talisca gelişmesi
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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerü, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızın kiralık transferinde ilerleme kaydetti ve bu transferde son aşamaya geldi.

"NEREYE GİTTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Suudi Arabistan basını da geçtiğimiz günlerde Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğunu duyurmuş, Talisca ise bu gelişmenin ardından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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