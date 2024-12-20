Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerü, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızın kiralık transferinde ilerleme kaydetti ve bu transferde son aşamaya geldi.

"NEREYE GİTTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Suudi Arabistan basını da geçtiğimiz günlerde Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğunu duyurmuş, Talisca ise bu gelişmenin ardından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.