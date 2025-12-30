Fenerbahçe ve Atletico Madrid arasındaki transfer hattında yoğunluk yaşanıyor. Yıllardır Alexander Sörloth'un hayalini kuran Sarı-Lacivertliler bu operasyonu bitirmeye hiç olmadığı kadar yakın. Dünya Kupası için daha fazla süre bulmak isteyen ve Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olan Sörloth, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Fenerbahçe cephesinin oyuncunun bu tavrı sayesi eli güçlendi. Atletico Madrid, 35 milyon eurodan 30'a indi fakat bu yeterli değil.

Samsun'dan gelecek olan Musaba'nın dışında stoper ve orta saha takviyesi de yapacak olan Kanarya, limitlere takılmamak adına sağlam ilerlemeye çalışıyor. Atletico, 30 yaşındaki Sörloth için gelen bu teklifi kaçırma niyetinde değil. Oyuncu ana parçadan birisi olarak görülmüyor. İspanya medyası da Fenerbahçe'nin bu transferde kararlı olduğunu ve anlaşmanın yakın olduğunu aktarıyor. Kontratı 2028'de bitecek Sörloth, Ağustos 2024'te 32 milyon euroya Villarreal'den gelmişti.