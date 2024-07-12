Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yerli golcü arayışı devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre.; Bertuğ Yıldırım için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler, Rennes'in 7 milyon euro bonservis bedeli istemesiyle rotayı Cenk Tosun'a çevirdi.

Beşiktaş'ın anlaşamaya varamadığı 33 yaşındaki golcü futbolcu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda kısa süre içerisinde takıma katılacak.

Fenerbahçe'de forvet rotasyonunun transfer edilecek yabancı bir golcü, Edin Dzeko ve Cenk Tosun arasında olması bekleniyor.