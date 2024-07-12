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Spor

Transferde sona doğru! Cenk Tosun Fenerbahçe yolunda

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Türkiye'ye çevirdi. Sarı lacivertli ekip, Rennes'in Bertuğ Yıldırım için 7 milyon euro istemesinin ardından Cenk Tosun ismi üzerinde yoğunlaştı. İşte detaylar...

12 Temmuz 2024 Cuma 14:32 - Güncelleme:
Transferde sona doğru! Cenk Tosun Fenerbahçe yolunda
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yerli golcü arayışı devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre.; Bertuğ Yıldırım için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler, Rennes'in 7 milyon euro bonservis bedeli istemesiyle rotayı Cenk Tosun'a çevirdi.

Beşiktaş'ın anlaşamaya varamadığı 33 yaşındaki golcü futbolcu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda kısa süre içerisinde takıma katılacak.

Fenerbahçe'de forvet rotasyonunun transfer edilecek yabancı bir golcü, Edin Dzeko ve Cenk Tosun arasında olması bekleniyor.

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