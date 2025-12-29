Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Mert Günok'a Süper Lig'den talipler var. Deneyimli kaleci, Samsunspor'dan gelen teklifi reddetti ve Fenerbahçe'yi beklemeye başladı.

Fenerbahçe, bir yandan da İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki file bekçisi, transfer görüşmelerini sürdürüyor.

İrfan Can, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Mert Günok için resmi adımlar atılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

36 yaşındaki deneyimli file bekçisi Mert Günok bu sezon siyah beyazlı forma ile 13 resmi maçta 1170 dakika forma giydi ve kalesinde 21 gol gördü.