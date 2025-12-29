İSTANBUL 7°C / 5°C
Spor

İrfan Can Eğribayat ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe milli kaleci Mert Günok için düğmeye bastı. Sarı lacivertli ekip, İrfan Can Eğribayat'ın takımdan ayrılmasının ardından Mert Günok için resmi adımları atacak. İşte detaylar...

29 Aralık 2025 Pazartesi 14:38
Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Mert Günok'a Süper Lig'den talipler var. Deneyimli kaleci, Samsunspor'dan gelen teklifi reddetti ve Fenerbahçe'yi beklemeye başladı.

Fenerbahçe, bir yandan da İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki file bekçisi, transfer görüşmelerini sürdürüyor.

İrfan Can, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Mert Günok için resmi adımlar atılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

36 yaşındaki deneyimli file bekçisi Mert Günok bu sezon siyah beyazlı forma ile 13 resmi maçta 1170 dakika forma giydi ve kalesinde 21 gol gördü.

