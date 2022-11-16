Sezona kâbus gibi bir giriş yapan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay devre arasında flaş bir transfere imza atmak üzere. Ocak ayını iple çeken deneyimli çalıştırıcı, yapılacak transferlerle takıma yeniden bir ivme kazandırmak istiyor. Bu bağlamda Rıza Çalımbay'ın ilk transferi de ortaya çıktı.

RIZA ÇALIMBAY HAYALİNİ KURDUĞU TRANSFERDE SONA GELDİ



Aksam.com.tr'nin haberine göre; Yeni sezon öncesi transfer konusunda yönetimle ters düşen Rıza Çalımbay, devre arasında önemli takviyeler yapıp ligde istenen seviyeye gelmek için kolları sıvadı. Tüm planlarını bu doğrultuda hazırlayan deneyimli teknik adam, transferi için uzun süredir uğraş verdiği yıldızda mutlu sona ulaşmak üzere.

RIZA ÇALIMBAY ESKİ ÖĞRENCİSİNİ KAPIYOR



Rıza Çalımbay'ın hedefindeki o isim eski öğrencisi Tyler Boyd. Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı yıldız futbolcunun ara transfer döneminde Sivasspor'a imza atması bekleniyor. Rıza Çalımbay daha önce de birçok kez oyuncu için temaslarda bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

YARIM SEZONLUĞUNA KİRALANMIŞ, TAKIMI UÇURMUŞTU

Rıza Çalımbay daha önce 6 aylığına kiraladığı Tyler Boyd'dan müthiş bir verim almıştı. 2020-21 sezonunun ikinci yarısında Rıza Çalımbay'ın öğrencisi olan deneyimli kanat oyuncusu, ligde 14 maça çıkıp 5 gollük katkı vermişti.