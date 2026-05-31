  • Transferde sona gelindi... Trabzonspor'a Benfica'dan takviye!
Spor

Trabzonspor, Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral'ın transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililerin yeni sezon öncesi sağ bek için belirlediği Cabral, performansıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmişti. İşte detaylar...

TRT Spor31 Mayıs 2026 Pazar 20:57
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile bitiren Trabzonspor, Benfica'da forma giyen sağ bek Sidny Lopes Cabral transferinde sona yaklaştı.

Bordo-mavili ekip, oyuncu tarafını da ikna etti.

Trabzonspor'un bu transferi yakın süre içinde bitirmesi bekleniyor.

Hollanda'da doğan 1.76 boyundaki Yeşil Burun Adaları asıllı Cabral, şu anda Portekiz Primeira Liga takımı Benfica'da forma giyiyor. Futbol kariyerine Hollanda'da başlatan 23 yaşındaki sağ bek, milli takım için Yeşil Burun Adaları'nı tercih etti.

Cabral, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Yeşil Burun Adaları'nın açıklanan aday kadrosunda da yer alıyor.

Geçen sezon Benfica ile 28 resmi maça çıkan Sidny Lopes Cabral, 6 gol atıp, 6 da asist yaptı.

