İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4179
  • EURO
    51,9174
  • ALTIN
    7367.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde sona yaklaşıldı! Kante adım adım Fenerbahçe'ye
Spor

Transferde sona yaklaşıldı! Kante adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe bir süredir gündeminde yer alan N'Golo Kante transferinde mutlu sona yakın. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

HABER MERKEZİ28 Ocak 2026 Çarşamba 18:45 - Güncelleme:
Transferde sona yaklaşıldı! Kante adım adım Fenerbahçe'ye
ABONE OL

Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için görüşmelerine devam ediyor.

Göztepe beraberliği sonrası toplanan yönetim ve teknik heyet, transferdeki son durumu masaya yatırdı. Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve Anthony Musaba ile Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transferde daha sonra frene basmıştı.

SIRADAKİ HEDEF KANTE

Göztepe maçı sonrası yapılan transfer zirvesinden transferde yeniden gaza basma kararı alındı. Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan N'Golo Kante transferini de tamamlamak istiyor.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Kante'nin kulübü Al-Ittihad'i ikna etmek için girişimlerine devam ediyor.

TRANSFER İÇİN BASKI

Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Kante de kulübü Al-Ittihad'a transferde kolaylık sağlanması adına baskı yapıyor.

KANTE İLE BİRLİKTE GOLCÜ

Sarı-lacivertliler, Kante ile birlikte kadrosuna bir golcü takviyesi de yapmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Al-Ittihad forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteri kılığında kuyumcu soygunu: Olay anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.