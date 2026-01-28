Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için görüşmelerine devam ediyor.

Göztepe beraberliği sonrası toplanan yönetim ve teknik heyet, transferdeki son durumu masaya yatırdı. Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve Anthony Musaba ile Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transferde daha sonra frene basmıştı.

SIRADAKİ HEDEF KANTE

Göztepe maçı sonrası yapılan transfer zirvesinden transferde yeniden gaza basma kararı alındı. Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan N'Golo Kante transferini de tamamlamak istiyor.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Kante'nin kulübü Al-Ittihad'i ikna etmek için girişimlerine devam ediyor.

TRANSFER İÇİN BASKI

Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Kante de kulübü Al-Ittihad'a transferde kolaylık sağlanması adına baskı yapıyor.

KANTE İLE BİRLİKTE GOLCÜ

Sarı-lacivertliler, Kante ile birlikte kadrosuna bir golcü takviyesi de yapmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Al-Ittihad forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.