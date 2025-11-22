Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi çözüme ulaşmış değil. Siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı alan ve idmanlara çıkmayan Portekizli futbolcu, bel ağrısı olduğunu açıklamıştı. Beşiktaş'ta yapılan MR tetkikleri sonucunda Rafa'yı tedaviye almıştı. 32 yaşındaki oyuncunun adı sık sık Benfica ile anılıyor. Portekiz basını ise bu ilgiyi doğrulayarak, Beşiktaş'ın Rafa'nın bedelsiz şekilde ayrılığına yardımcı olmayacağını ve hatta konuyu FIFA'ya taşıyacağını aktardı. Noticiasaominuto, "Beşiktaş şaka yapmıyor. Süreç FIFA'ya taşınacak" ifadelerini kullandı.

BEDAVA GELMESİNİ BEKLİYORLAR

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaptığı bir röportajda Rafa Silva iddialarını cevapladı. Mou, "Başka kulüplerden oyuncular hakkında konuşamam. Rafa da Beşiktaşlı. Herhangi bir yorum yapmayacağım. Ancak onun karakterini beğenmediğim yönündeki iddialar tamamen yalan" dedi. Öte yandan Belçika ekibi Club Brugge de başarılı futbolcunun durumunu takip eden kulüplerden birisi. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Brugge, Benfi ca gibi Rafa'nın bedelsiz olarak ayrılmasını bekliyor.