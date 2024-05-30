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Spor

Transferde sürpriz gelişme! Angelino, Roma'da kalıyor

Alman ekibi Leipzig'İN kiralık olarak Roma'ya gönderdiği Angelino için İtalyan ekibi kararını verdi. Başkent ekibi oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

30 Mayıs 2024 Perşembe 15:56 - Güncelleme:
Transferde sürpriz gelişme! Angelino, Roma'da kalıyor
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Galatasaray, 2023-24 sezonu başında Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile ara transfer döneminde yollarını ayırmıştı.

Galatasaray'a veda eden Angelino bu kez yarım sezonluğuna Roma'ya kiralanmıştı. Oyuncudan memnun kalan Roma, İspanyol sol bekin bonservisini alıyor.

ROMA, ANGELINO'NUN BONSERVİSİNİ ALIYOR

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Roma, Angelino için Leipzig ile anlaşma sağladı. Buna göre İtalyan devi, 27 yaşındaki sol bek için Leipzig'e 5.2 milyon euro ödeyecek.

MAAŞI BELLİ OLDU

Haberde Roma'nın Angelino'ya 2 milyon euro net maaş ve bonuslar ödeyeceği bildirildi.

Angelino için bir Fransız ve İngiliz takımının da devrede olduğu ancak teknik direktör Daniele De Rossi'nin talebiyle oyuncunun Roma'da kaldığı belirtildi.

ANGELINO'NUN ROMA KARNESİ

Roma ile sezonun ikinci yarısında toplam 20 maça çıkan Angelino, 1279 dakika sahada kaldı.

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