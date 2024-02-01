İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3722
  • EURO
    32,8461
  • ALTIN
    1992.83
  • BIST100
    8625.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferde sürpriz gelişme! Enes Ünal'a Premier Lig'den talip çıktı
Spor

Transferde sürpriz gelişme! Enes Ünal'a Premier Lig'den talip çıktı

La Liga ekibi Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal için sürpriz bir gelişme yaşandı. Başarılı futbolcuya Premier Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar...

1 Şubat 2024 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
Transferde sürpriz gelişme! Enes Ünal'a Premier Lig'den talip çıktı
ABONE OL

İspanya La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal, Premier Lig ekibinin transfer gündeminde! Fabrizio Romano'nun haberine göre Brentford, milli golcü için transfer teklifi yapmayı düşünüyor.

Transferin son gününde Enes Ünal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Brentford, Sivasspor'dan 18 yaşındaki Yunus Emre Konak'ı kadrosuna katmış, genç oyuncu talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Enes Ünal, uzun süreli sakatlığını atlatıp takımında form tutmaya başladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sakatlıktan dönen milli futbolcu Enes Ünal bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.