İspanya La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal, Premier Lig ekibinin transfer gündeminde! Fabrizio Romano'nun haberine göre Brentford, milli golcü için transfer teklifi yapmayı düşünüyor.
Transferin son gününde Enes Ünal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Brentford, Sivasspor'dan 18 yaşındaki Yunus Emre Konak'ı kadrosuna katmış, genç oyuncu talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Enes Ünal, uzun süreli sakatlığını atlatıp takımında form tutmaya başladı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sakatlıktan dönen milli futbolcu Enes Ünal bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 2 asistlik skor katkısı sağladı.