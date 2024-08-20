Beşiktaş'ta Mert Günok'un arkasında 2. kaleci olan Ersin Destanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NANTES'TAN ERSİN'E KANCA

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fransız ekibi Nantes, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor. Nantes, 23 yaşındaki kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç eldiven, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ın kalesini 111 maçta korudu.