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Spor

Transferde sürpriz gelişme! Ersin Destanoğlu'na Fransız kancası

Transfer dönemi devam ederken Beşiktaş cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin 23 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu Fransız ekibi Nantes gündemine aldı. İşte detaylar...

20 Ağustos 2024 Salı 14:35 - Güncelleme:
Transferde sürpriz gelişme! Ersin Destanoğlu'na Fransız kancası
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Beşiktaş'ta Mert Günok'un arkasında 2. kaleci olan Ersin Destanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NANTES'TAN ERSİN'E KANCA

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fransız ekibi Nantes, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor. Nantes, 23 yaşındaki kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç eldiven, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ın kalesini 111 maçta korudu.

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