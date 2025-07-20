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Spor

Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, Türkiye'ye dönmek isteyen ve Galatasaray'dan umduğunu bulamayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için düğmeye bastı. Oyuncu ile temas kuran ve 'Kulübümle anlaşırsanız olur' cevabını alan Fenerbahçe transfer için kapıyı 35'ten açan Inter'i 20 milyon euroya ikna etmeye çalışacak. İşte detaylar...

AKŞAM20 Temmuz 2025 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
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Geçen sezon ezeli rakibinin Victor Osimhen transferi yüzünden taraftarından büyük eleştiri alan ve bu yıl da aynı kaderle karşı karşıya olan Fenerbahçe yönetimi, büyük bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na imza attırarak rekabette ön plana çıkmak istiyor. Babası ile birlikte sezon başından beri G.Saray cephesine mesaj gönderen ve Türkiye'ye dönmek istediğini ileten Hakan, taraftarı olduğu kulüpten beklediği ilgiyi göremedi. Osimhen ve kaleci transferine kaynağını ayıran Aslan, 35 milyon euro fiyat biçen Inter'le resmi bir pazarlık yapmadı. Ortamı koklayan F.Bahçe ise devreye girdi.

'ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL' SÖZÜNE BOZULDU

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "Osimhen için uğraşıyoruz, kaleci konusu da var. Savunmaya takviye yapacağız. Merkezde çok önemli oyuncularımız var. Hakan'ı herkes ister ama ihtiyaçlar belli" açıklamasının Hakan cephesinde rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Inter'de 3'lü formatın oyun kurucusu olan Hakan'a ihtiyaç duyan F.Bahçe ise milli futbolcu ve kulübüyle temas kurdu. A Milli Takım'ın da kaptanlığını yapan Çalhanoğlu, "Kulübümle anlaşırsanız olur" diyerek yeşil ışığı yaktı. Inter ise 35 milyon euro fiyat biçti...

INTER'DEKİ HİKAYESİ BİTMEK ÜZERE

Takım kaptanlarından Lautaro'nun 'huzursuzluk' çıkardığı sebebiyle medya önünde açık sözlerle yüklendiği Hakan, Inter'de gözden düşmüş vaziyette. Futbolcunun ayrılma isteği ve mutsuzluğu, onu kulüpte tutmak isteyen yöneticileri de zor bir durumda bırakıyor. Fenerbahçe; zorunlu satın alma opsiyonlu 20 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Inter cephesi şimdilik 35 milyon eurodan geri adım atmasa da aradaki farkın bonus maddeleriyle kapanma ihtimali olabilir. Öte yandan Hakan gelmesi halinde kaptanlardan biri olacak.

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