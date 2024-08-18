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Spor

Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray için Batista Mendy iddiası

Transfer dönemi devam ederken yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransız basını, Trabzonspor'un başarılı ön liberosu Batista Mendy için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde harekete geçeceğini iddia etti. İşte detaylar...

18 Ağustos 2024 Pazar 16:23 - Güncelleme:
Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray için Batista Mendy iddiası
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Trabzonspor'un ön liberosu Batista Mendy ile ilgilendiği iddia edildi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Mendy'yi ilgi odağına alan sarı kırmızılıların bu yaz Gine asıllı Fransız futbolcu için harekete geçmesi bekleniyor.

Haberde Gabriel Sara, Elias Jelert ve Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın sakin bir transfer dönemi geçirdiği belirtilirken, "Batista Mendy için önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a teklifte bulunabilirler" ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fransız takımı Angers'ten bordo mavili takıma 4.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Hem stoper hem de ön libero mevkilerinde başarılı performansıyla takdir toplayan Mendy, Trabzonspor'da 43 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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