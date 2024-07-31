Transferde çalışmalarını orta saha için yoğunlaştıran Galatasaray'da gündemdeki isimlerle temaslar ve görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray'ın listesinde yer alan Scott McTominay için yaptığı teklif ortaya çıktı. Rudy Galetti'nin haberine göre, Galatasaray, İskoç orta saha oyuncusu için Manchester United'a 15 milyon euro teklif etti.

Sarı-kırmızılılara yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre Galatasaray, bu rakamın üzerine çıkmayacağını Manchester United yetkililerine iletti.

MANCHESTER'DA BEKLENTİ

Manchester United ise sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 27 yaşındaki oyuncusundan 25 milyon euro bonservis bekliyor.

İskoç oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı ancak Galatasaray ile Manchester United arasında anlaşma sağlanamaması durumunda sarı-kırmızılıların alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde orta saha transferi konusunda gelen soruya, "8 numara önemli kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz" diye cevap vermişti.

Kariyerinde Manchester United dışında başka bir takımda forma giyemeyen Scott McTominay, İngiliz devinde 252 maça çıktı ve 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.