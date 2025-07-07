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Spor

Transferde sürpriz gelişme! Lionel Messi için Suudi ekibi devrede

Aralık ayında Inter Miami ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için Suudi ekibi Al-Ahli düğmeye bastı. Yıldız oyuncuyla görüşmeler devam ediyor.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
Transferde sürpriz gelişme! Lionel Messi için Suudi ekibi devrede
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Paris Saint Germain'le sözleşmesi sona erdikten sonra Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi'nin takımdaki geleceği henüz netleşmiş değil...

L'Equipe'te yer alan habere göre Suudi Arabistan kulübü Al Ahli kontratı aralık ayında bitecek Lionel Messi'yle transfer görüşmelerine başladı. Transferin mali detaylarıyla ilgili henüz herhangi bir bilgi olmadığı, Al Ahli'nin anlaşmayı tamamlayabilmek için tüm şartlarını zorlamaya hazır olduğu belirtildi.

AL AHLI BİRKAÇ HAFTADIR MASADA

Al Ahli yöneticilerinin birkaç haftadır Messi'yi ikna etmeye çalıştığı, Inter Miami'nin ise yıldız futbolcuyu takımda tutmak istediği kaydedildi.

MIAMI'DE 64 MAÇTA 52 GOL 25 ASİST

Inter Miami formasıyla 64 maça çıkan Messi, 52 gol ve 25 asist kaydetti. Messi, Al Ahli'ye transfer olması halinde Al Nassr'la sözleşmesini uzatan Cristiano Ronaldo'yla bir kez daha rakip olacak.

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