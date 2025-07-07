Paris Saint Germain'le sözleşmesi sona erdikten sonra Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi'nin takımdaki geleceği henüz netleşmiş değil...

L'Equipe'te yer alan habere göre Suudi Arabistan kulübü Al Ahli kontratı aralık ayında bitecek Lionel Messi'yle transfer görüşmelerine başladı. Transferin mali detaylarıyla ilgili henüz herhangi bir bilgi olmadığı, Al Ahli'nin anlaşmayı tamamlayabilmek için tüm şartlarını zorlamaya hazır olduğu belirtildi.

AL AHLI BİRKAÇ HAFTADIR MASADA

Al Ahli yöneticilerinin birkaç haftadır Messi'yi ikna etmeye çalıştığı, Inter Miami'nin ise yıldız futbolcuyu takımda tutmak istediği kaydedildi.

MIAMI'DE 64 MAÇTA 52 GOL 25 ASİST

Inter Miami formasıyla 64 maça çıkan Messi, 52 gol ve 25 asist kaydetti. Messi, Al Ahli'ye transfer olması halinde Al Nassr'la sözleşmesini uzatan Cristiano Ronaldo'yla bir kez daha rakip olacak.