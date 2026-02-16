Milli futbolcu Ozan Kabak, yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle Serie A ekiplerinin 25 yaşındaki savunmacıyı yakından takip ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcuya özellikle İtalya'dan ilgi olduğu ifade edildi.

SERIE A EKİPLERİ İLGİLENİYOR

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Ozan Kabak Avrupa genelinde yeniden dikkat çeken isimler arasında yer alıyor ve yaz transfer döneminde izlenmesi gereken oyunculardan biri olabilir. Özellikle Serie A kulüplerinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

BU SEZON 3. GOL

Ozan Kabak, Almanya'da gösterdiği performansla yeniden çıkışa geçti. Bundesliga'da mücadele eden TSG Hoffenheim, 14 Şubat'ta sahasında SC Freiburg'u 3-0 mağlup ederken milli stoper attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.

Sakatlık sonrası Hoffenheim formasıyla 14 maça çıkan Ozan, toplam 700 dakika süre aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı. Savunmadaki sertliği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurulumuna katkısıyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, yeniden üst düzey liglerin gündemine taşındı.

KARİYERİ

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Ozan Kabak, kısa sürede A takıma yükseldi ve Avrupa'nın dikkatini çekti. Ardından VfB Stuttgart, Schalke 04 ve kiralık olarak Liverpool ile Norwich City formalarını giydi. Son olarak Hoffenheim'a transfer olan milli savunmacı, kariyerinde hem Bundesliga hem de Premier Lig tecrübesi yaşayarak önemli bir Avrupa geçmişi edindi.