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  • Transferde sürpriz gelişme! Wilfried Zaha, İngiliz kulübü ile temasa geçti
Spor

Transferde sürpriz gelişme! Wilfried Zaha, İngiliz kulübü ile temasa geçti

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Hazırlık maçındaki performansıyla dikkat çeken Wilfried Zaha için yeni iddia İngiliz basınından geldi. Fildişili oyuncunun Premier Lig ekibiyle transfer için temasa geçtiği yazıldı. İşte detaylar...

13 Temmuz 2024 Cumartesi 12:27 - Güncelleme:
Transferde sürpriz gelişme! Wilfried Zaha, İngiliz kulübü ile temasa geçti
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Galatasaray'da sezon öncesi çalışmalardaki ve oynanan LASK Linz maçındaki formuyla dikkat çeken Wilfried Zaha için ayrılık iddiaları sürüyor.

İngiltere Premier Lig kulüplerinden West Ham United, geçtiğimiz günlerde Wilfried Zaha ile bir transfer görüşmesi yapmış, ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

Ada basınına göre Fildişi Sahilli futbolcu İngiltere'ye dönmeyi çok istiyor ve menajeriyle West Ham'a gönderdiği haberde, şartları yeniden masaya yatırma talebinde bulundu.

9 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

West Ham ile Zaha'nın maaş konusunda anlaşması durumunda, Galatasaray'ın da bu transferden 9 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu, haberin detayları arasında yer alıyor.

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