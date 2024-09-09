Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'yı yollayan Galatasaray, Juventus'un sol kanatta görev yapan Sırp oyuncusu Filip Kostic için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu ancak transferi ezeli rakip bitirdi. Filip Kostic'in menajeri diğer kulüplere de haber gönderip anlaşma zemininin uygun olduğunu söyledi. Ve Fenerbahçe devreye girip Kostic transferini bitirdi. Juventus'un gönderilecekler listesine koyduğu Sırp futbolcu için İtalyan basını dün, "Kostic Galatasaray'a gitti" haberlerini geçmişti ancak 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katan taraf sarı lacivertliler oldu.

MOURİNHO'NUN ONAYIYLA BİTTİ

Sarı lacivertliler, yıldız futbolcunun menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu bir yol aldı. Kanarya, Kostic'i değerlendirmeye başladı ve oyuncunun güncel form durumu hakkında araştırmalar yaptı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da onay vermesiyle birlikte Fenerbahçe operasyonu hızlıca yürüttü. Mourinho'nun cevabından sonra transfer komitesiyle birlikte sağlık ekibi de bir çalışma gerçekleştirdi. Sağlık ekibinin; futbolcunun kronik bir problemi olmadığı ve sakatlıkların farklı bölgelerden yaşandığına dair bir rapor sunduğu aktarıldı.

GEÇEN YIL 33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon İtalyan devinde 33 maça çıkan yıldız, 2 bin 107 dakika sahada kalarak 4 asist üretti. 2022-23 sezonu başında Juventus'a 14.70 milyon euro bedelle Frkankfurt'tan transfer olan Kostic, toplamda 87 kez bu formayı giydi. Juve ile mukavelesi 2026'da bitecek 31 yaşındaki oyuncu, 1 sezon Fener'de kiralık oynayacak. Bundesliga'da 249 maçta 35 gol 67 asist, Serie A'da 66 karşılaşmada 3 gol 12 asistle oynayan deneyimli sol ayak, milli forma altında 64 karşılaşmaya çıkıp 3 gol kaydetti. Tadic'le Milli Takım'da birlikte görev yapıyor