Transferde Trabzonspor'a kötü haber

Adı bir süredir Trabzonspor ile de anılan Philip Zinckernagel, Belçika Ligi takımlarından Club Brugge takımına transfer oldu.

İsmi bir süredir Trabzonspor ile anılan Philip Zinckernagel'in yeni takımı belli oldu.

28 yaşındaki Danimarkalı orta saha Belçika Ligi takımlarından Club Brugge ile anlaştı.

Yıldız oyuncunun Belçika temsilcisi ile 2 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı.

BELÇİKA LİGİ'NDE FORMA GİYMİŞTİ

Philip Zinckernagel, geçtiğimiz sezonda da Olympiakos'tan Standard Liege'ye kiralanmıştı. Liege formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan Zinckernagel 12 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.