Yaz transfer döneminde kadrolarına golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray, Vedat Muriqi'yi yakından takip ediyor.

LaLiga'da küme düşen Mallorca, kadrosundaki önemli oyuncularla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda alt ligde oynamak istemeyen Vedat Muriqi için de ezeli rakipler düğmeye bastı.

Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar Icardi'nin olası ayrılığı sonrası Vedat Muriqi transferini düşünürken sarı-lacivertliler ise sezon başından bu yana büyük eksikliğini çektiği golcü açığını kapatmayı hedefliyor.

Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, Vedat Muriqi'ye Avrupa'nın çeşitli takımlarından da tekliflerin olduğu, oyuncunun son kararını kısa süre içerisinde vereceği bildirildi.

PERFORMANSI

Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca formasıyla 36 resmi maçta süre aldı. Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda takımına 22 gol ve 1 asistlik katkı sağlasa da Mallorca'nın küme düşmesine engel olamadı.