Transferde yılın bombası! David De Gea'ya Süper Lig kancası

İspanyol kaleci David De Gea geçtiğimiz gün efsanesi olduğu Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrıldı. Adı birçok kulüp ile anılan 32 yaşındaki deneyimli file bekçisi David De Gea'ya Süper Lig'in önemli kulübü talip oldu.

DAVID DE GEA'NİN ŞARTLARI SORULDU

A Spor'un haberine göre; Gelecek sezonda kaleyi deneyimli bir isme bırakmak isteyen Fenerbahçe başarılı kaleci David De Gea'nin şartlarını sordu. 2011 yılından beri formasını giydiği Manchester United ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisini elinde bulunduran De Gea için sarı-lacivertli yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol kaleci David De Gea, Premier Lig'in köklü kulübü Manchester United'dan ayrılmasının ardından bir veda mesajı yayınladı. Mesajda deneyimli kaleci " Şimdi yeni bir meydan okumanın, yeni bir takımda kendimi zorlamanın tam zamanı." şekilde kullandığı ifadeler ile Fenerbahçeli taraftarlarda mutluluk ile karşılandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



David De Gea bu sezon Manchester United forması ile 58 resmi maçta görev yaptı. 5250 dakika oyunda kalan deneyimli file bekçisi kalesinde 61 gol görürken 25 maçta ise kalesini gole kapadı.