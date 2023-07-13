Transferde yılın bombası! Ivan Perisic'e Süper Lig'den talip

2022-2023 sezonunda Inter'den Tottenham'a transfer olan 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Ivan Perisic için yeni bir iddia ortaya atıldı. Hırvat futbolcu Ivan Perisic'e Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray talip oldu.

CİMBOM'DA HEDEF IVAN PERISIC

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da kadro çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen yıldız isim Ivan Perisic için devreye girdi. Galatasaray transfer için İngiliz ekibi ile görüşmelere başladı. Hırvat futbolcuyu yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk Ivan Perisic'i gelecek sezon takımda görmek istiyor.

TOTTENHAM, PERISIC'İN TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Tottenham, sözleşmesi 2024 Haziran ayında son bulacak olan başarılı futbolcu Ivan Pericis'i takımda tutmak istiyor. Ayrıca futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Tottenham forması ile tüm kulvarlarda 44 resmi maça çıkan Hırvat oyuncu Ivan Perisic bunların 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı. 2923 dakika oyunda kalan futbolcu 1 gol, 12 asist ile skora katkı sağladı.