Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Cristian Medina transferi nihayet mutlu sonla noktalandı. Arjantin basını Boca'nın oyuncuyu şiddetli ayrılma isteği nedeniyle satmak zorunda kaldığını duyurdu. Arjantin'den gelen haberlere göre Fenerbahçe oyuncu için Boca'ya 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Medina ise Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar mukavele imzalayacak. Marcos Bonocore imzalı habere göre Cristian Medina'yı Boca'dan koparan süreç şöyle yaşandı:

FENER'İN CAZİBESİNE KAPILDI

"Boca Juniors'un yaz döneminde onu Avrupa'ya satmama kararı kendisini iyi hissetmediğini söyledi ve belirsiz bir gelecek nedeniyle gergindi. Genç orta saha oyuncusuna Fenerbahçe'nin yaptığı teklif onda benzeri görülmemiş bir heyecan yarattı. Henüz 22 yaşında olan yetenekli orta saha oyuncusunda Avrupa cazibesi çok güçlüydü. Cristian Medina Avrupa'daki geleceğine odaklandığı için Boca'da oynamamaya karar verince durum iyice karmaşık hale geldi. Bu karar onun tutumunu saygısızlık olarak değerlendiren antrenör kadrosu ile kulüp yönetimi arasında büyük rahatsızlık yarattı.

BAŞARI HAYALİ KURUYOR

Bu gelişmeler sonrası Medina, profesyonel kadrodan çıkartıldı ve takımdan ayrı antrenman yapmaya başladı. Bu durum oyuncunun kararını destekleyenler ile tutumunun bencil olduğunu düşünenler arasında bölünmüş olan taraftarlar arasında da huzursuzluğa neden oldu. Bu arada Fenerbahçe, Boca ile görüşmelerini yoğunlaştırdı. Türk kulübü bu transfer için önemli bir miktar ödemeye razı oldu. Bu onun Arjantin'deki rekor transferlerden biri olmasını sağlayacak. O şimdi Avrupa'da başarılı olmanın hayalini kuruyor ve bu amacına ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır."