  Transferden vazgeçildi! Trabzonspor Renato Sanches'de geri adım attı
Spor

Transferden vazgeçildi! Trabzonspor Renato Sanches'de geri adım attı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir gündemde olan Renato Sanches transferinden geri adım attı. Bordo-mavililer farklı alternatiflere yönelirken, oyuncunun sakatlık geçmişi ve mevcut durumunun ciddi risk taşıdığı ifade edildi.

Haber Merkezi22 Ağustos 2025 Cuma 12:47 - Güncelleme:
Trabzonspor, bir süredir gündeminde olan Renato Sanches transferinden vazgeçti.

Bordo-mavili yönetim, Portekizli orta sahanın güncel sağlık raporunu önceki gün talep ederek detaylı bir değerlendirme yaptı. Yapılan incelemede oyuncunun sakatlık geçmişi ve mevcut durumunun ciddi risk taşıdığı tespit edildi.

Bu nedenle teknik heyet ve yönetim, transferin gerçekleşmemesi yönünde karar aldı. Böylece Trabzonspor, orta saha takviyesi için farklı alternatiflere yönelecek.

Bu gelişmelerden sonra Yunan basını SDNA'dan gelen habere göre, Panathinaikos'un, Portekizli oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardığı ve 28 yaşındaki oyuncunun, bu akşam Atina'da olacağı belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçirmişti.

PİYASA DEĞERİ

Paris Saint-Germain ile 2027 yılına kadar sözleşmesi kalan 28 yaşındaki oyuncunun 3 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda toplam 21 maça çıkan Sanches, Benfica ile 1 gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
