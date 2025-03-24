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Spor

Transfere izin çıkmadı! Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir Arjantin kulübü Boca Juniors'ın radarında olan oyuncuya transfer için Galatasaray'dan izin çıkmadı. İşte detaylar...

AKŞAM24 Mart 2025 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Transfere izin çıkmadı! Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi
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Ezeli rakibi F.Bahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray, bir yandan da yeni sezon planlamasını sürdürüyor. Transfer görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, kendi oyuncuları için gelen teklifleri de masaya yatırdı. Arjantin kulübü Boca Juniors, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 29 yaşındaki yıldızın ayrılmasına izin vermiyor. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı oyuncusunun kesinlikle satılmasını istemiyor. Lucas Torreira'nın Sarı-Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor

GELMEK İÇİN FEDAKÂRLIK YAPMALI

TyC Sports'a konuşan Boca Juniors'ın eski futbolcularından Sergio Martinez, Lucas Torreira'nın Arjantin kulübü Boca'ya transfer olmak istediğini ifade etti. Martinez açıklamasında, "Torreira gelmek için can atıyor, her zaman Boca Juniors'ın radarında. Ancak Boca'ya gelmek için fedakârlık yapmak zorunda. Avrupa'da çok yüksek bir maaş kazanıyor. Buna karşın kulüp de (Boca) çok fazla para vermeli. İki taraf orta yolu bulunca, transfer hızlıca bitebilir" ifadelerini kullandı

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO...

Cim-Bom, Lucas Torreira'yı 2022 yılında Premier Lig ekibi Arsenal'den 6 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil etmişti. Uruguaylı orta saha, Sarı-Kırmızılı formayı 119 maçta giydi. Deneyimli isim bu süre içinde 2 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi. Başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri; 13 milyon euro. Torreira'nın piyasa değeri 2018 yılında 55 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun kariyeri boyunca toplam 39 milyon 530 euroluk bonservis bedeli ödemesi yapılmıştı.

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