  • Transfere kapı kapandı! Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'den kötü haber
Transfere kapı kapandı! Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'den kötü haber

Gelecek sezon savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de eski yıldız Kim Min-Jae'nin adı sık sık gündeme geldi. Ancak kötü haber Alman basınından geldi. Habere göre yıldız oyuncunun Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığı öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 14:34
Bu sezon oldukça sorun yaşadığı savunmanın göbeğine en az iki takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Kim Min-Jae'yi gündemine almıştı.

Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Alman basını, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

AYRILMAYI PLANLAMIYOR

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Kim Min-Jae'nin bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığını açıkladı.

Plettenberg, Güney Koreli futbolcunun takıma bağlı olduğunu ve herhangi bir mutsuzluğunun olmadığını belirtti.

Florian Plettenberg ayrıca Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini aktardı.

PERFORMANSI

Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

2021/22 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Güney Koreli stoper, 2022 yazında 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

