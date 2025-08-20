İSTANBUL 28°C / 18°C
Transfere yeşil ışık! Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen Manuel Akanji'yi gündemine aldı. İki kulüp arasında transfer görüşmeleri devam ederken Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Akanji'nin menajeriyle de bir araya geleceği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Transfere yeşil ışık! Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Premier Lig devi Manchester City'nin stoperi Manuel Akanji için harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar İsviçreli savunmacı için 15 milyon sterlin değerinde sözlü bir teklif iletti. Ancak Manchester City, Akanji için 18 milyon sterlin talep ediyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Akanji'nin menajeriyle de bir araya geleceği ifade edildi.

30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon City formasıyla önemli maçlarda görev almış ve Pep Guardiola'nın rotasyonunda yer bulmuştu.

G.SARAY, İNGİLTERE'YE TEMSİLCİ YOLLADI

Galatasaray, Manuel Akanji transferinde görüşmeleri ilerletmek amacıyla, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüşmesi için İngiltere'ye temsilci yolladı.

PEP'TEN YEŞİL IŞIK

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kadroyu küçültmek istediği için İsviçreli stoperin satışına yeşil ışık yaktı.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Mavilerde 136 resmi maça çıkan Manuel Akanji, 136 resmi maçta 5 gol ve 3 asist ile oynadı.

Popüler Haberler
