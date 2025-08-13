İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir numaralı gündem skorer bir kanat takviyesi. Siyah beyazlı ekip bu bölge için Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Jadon Sancho'yu gözüne kestirdi. Ancak bu transferin gerçekleşmemesi halinde ise alternatif isim Armand Lauriente. İşte detaylar...

13 Ağustos 2025 Çarşamba 08:53
Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş'ta bir numaralı gündem maddesi, takıma skorer bir kanat takviyesi yapılması. Siyah beyazlılarda bu bölge için Manchester United forması giyen Jadon Sancho ismi ön planda. Kara Kartal'ın, İngiliz hücumcuya teklif yaptığı ve Sancho'nun ilk teklifi reddettiği iddia edilmişti. Ancak İtalyan basınına göre 25'lik yıldız, Beşiktaş'a kapıyı tamamen kapatmadı. Başarılı futbolcu, büyük liglerden istediği teklifi alamaması durumunda Türkiye'ye gelmeye yeşil ışık yakabilir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istemesi. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız." Öte yandan Beşiktaş, Jadon Sancho'nun alternatifi olarak Armand Lauriente'yi değerlendiriyor. Siyah-Beyazlılar'ın, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmak istediği öğrenildi.

