Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Anderson Talisca, Brezilya basınına sürpriz bir açıklamada bulundu. Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan sambacı, altyapısından yetiştiği Bahia takımının taraftarına Brezilya basını üzerinden bir mesaj gönderdi.

31 yaşındaki hücum oyuncusu, "Geri dönüşümü ummaya devam edebilirsiniz çünkü bu mutlaka gerçekleşecek. Bu ihtimal giderek yaklaşıyor" ifadelerini kullandı. Müzik kariyeriyle ilgili de konuşan Talisca şunları söyledi: "Okuduğum okulun projesi sayesinde sabah müzik, öğleden sonra futbol oynama fırsatımız oldu. Bunun sayesinde müzik ve futbolla temas kurmayı kolaylaştırdım. Bu yüzden futbol ve müzik hayatımda hep yan yana oldu." Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan başarılı oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarak 4 gol kaydetti.