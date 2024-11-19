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Spor

Transfere yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe'de Talisca için yoğun mesai

Kadrosuna yıldız transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de gündem Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca. Suudi ekibinin kadrosunda tutmak istediği oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istemesi sarı lacivertli ekibin en büyük kozu. İşte detaylar...

Akşam19 Kasım 2024 Salı 09:13 - Güncelleme:
Transfere yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe'de Talisca için yoğun mesai
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Fenerbahçe'nin devre arasında takıma kazandırmak istediği yıldız on numara Anderson Talisca konusunda her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Yaşanan son gelişmeler şöyle; sarı lacivertliler, Talisca'nın maaşını yarısını sponsorlarla karşılamak üzere oyuncuyu kiralamak istedi. Ancak oyuncusundan memnun olan Al-Nassr kulübü ondan vazgeçme niyetinde değil. Fenerbahçe'nin sunduğu öneriler kabul edilmese de görüşmeler devam ediyor.

Oyuncunun yıllık kazancı net 12 milyon euro. Bonservisi için beklenen ücret ise 20 milyon euro seviyelerinde. Kanarya'nın büyük satış yapmadan Talisca'yı tapusuyla alması mümkün görünmüyor. Oyuncunun sarı lacivertlilere yeşil ışık yakması, yönetimin en büyük kozu.

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