Youssef En-Nesyri ile yolları ayıran ve Duran'ın da biletini kesen Fenerbahçe'de Kante transferinden sonra forvet takviyesine geçildi. Uzun süre kanat-forvet Ademola Lookman için uğraşan fakat oyuncuyu Atletico Madrid'e kaptıran Kanarya, gerçek bir 9 numara oyuncusu olan Darwin Nunez'le işi çözdü. Sezon başında Al-Hilal'e imza atan Uruguaylı Nunez, Benzema'nın transfer edilmesiyle hayal kırıklığı yaşadı. Profil fotoğraflarını karartan 26 yaşındaki oyuncu, ilk etapta soğuk baktığı Fenerbahçe'ye katılmayı kabul etti.

DEVRE ARASI 3 OYUNCU ALDILAR

Al-Hilal kulübü devre arasında Rennes'ten 30 milyon euroya Kader Meite, NEOM'dan Saimon Bouabre'yi 20 milyon euroya transfer etti. Son olarak da Karim Benzema geldi. Sezon başında Liverpool'dan transfer olan Darwin Nunez, gol hattında alternatifler arasına düştü. Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için Suudi ekibinin Fenerbahçe'yle anlaşmaktan başka çaresi kalmadı. Darwin'in planları arasında devre arasında Arabistan'dan ayrılmak yoktu fakat o da yaşananlardan sonra fikrini değiştirdi. Olaylar silsilesi Fenerbahçe'nin lehine işledi.

184 MİLYON EUROLUK FORVET

Penarol altyapısında yetişen Nunez, 2019'da İspanyol ekibi Almeria'ya 12 milyon euroya transfer oldu. 2020'de ise 34 milyon euroya Benfica'ya geçti. Portekiz ekibinde kariyer zirvesini yaşadı. 2022 yılında Liverpool tam 85 milyon euro ödeyerek Nunez'i transfer etti. İlk sezonunda beklentilerin çok altında kalan Uruguaylı forvet 2'nci yılında daha etkili olsa da taraftar, daha üst düzey bir golcü istedi. Ağustos 2025'te ise 53 milyon euroya Al-Hilal'in yolunu tuttu. Bu sezon Suudi liginde 16 maçta 6 gol 4 asist üretti.