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Spor

Transfere yeşil ışık yaktı! Galatasaray'da Ederson gelişmesi

Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson'un şartlarını sordu. 31 yaşındaki deneyimli eldiven maaş beklentisinin karşılanması halinde transfere sıcak bakıyor. İşte detaylar...

TRT Spor15 Temmuz 2025 Salı 14:33 - Güncelleme:
Transfere yeşil ışık yaktı! Galatasaray'da Ederson gelişmesi
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Galatasaray'da kaleci transferi için yoğun çaba sarf ediliyor. Sarı kırmızılı ekip, listesindeki isimlerin şartlarını sormaya ve nabız yoklamaya devam ediyor.

Gündeme gelen son kaleci, Manchester City'li Ederson oldu. Sarı kırmızılı transfer komitesi, Brezilyalı futbolcunun şartlarını resmi olarak sordu.

İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakabileceği öğrenilen tecrübeli kalecinin, maaş beklentisine göre resmi adımların atılabileceği ifade edildi.

Tecrübeli kalecinin de maaş beklentisi karşılanırsa, Galatasaray'da da forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

İngiliz basınına göre 31 yaşındaki kaleciye, Suudi Arabistan'dan da yıllık 25 milyon euroyu bulan teklif olduğu iddia edilmişti.

MANCHESTER CİTY KARNESİ

2017'den bu yana Manchester City'de forma giyen tecrübeli kaleci, bu süreçte 372 resmi maça çıktı.

Ederson'un, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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