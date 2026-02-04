İSTANBUL 13°C / 6°C
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş aradığı golcüyü Belçika'da buldu. Siyah beyazlı ekip, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Belçika ekibini ikna etti. İşte detaylar...

4 Şubat 2026 Çarşamba 09:00
Transfere yeşil ışık yandı! Hyeon-gyu Oh adım adım Beşiktaş'a
Ara transfer dönemine tutuk başlayan ve birçok oyuncusuyla vedalaşan Beşiktaş takviyeler konusunda gaza bastı. Orta sahaya Kristjan Asllani ve savunmaya Yasin Özcan hamlelerini yapan Siyah-Beyazlılar, on numara bölgesine de Göztepe'den Junior Olaitan'ı getirdi. Tammy Abraham'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya gitmesinin ardından Kara Kartal'ın forvet rotasyonunda eli zayıf düşmüştü. Beşiktaş bu sorunun çözümünü Belçika'da buldu. Genk'in Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh için anlaşma sağlandı.

GENK BÜYÜK YATIRIM YAPMIŞTI

Belçika temsilcisi, 24 yaşındaki forvet oyuncusu için pazarlıkları sıkı tuttu. Genk, Beşiktaş'ın yaptığı ilk teklif olan 12 milyon euroyu geri çevirdi. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar, fiyatta revizyona giderek 15 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Fiyatı cazip bulan Belçika ekibi, transfere onay verdi. Belçika basınından Voetbalprimeur'da, konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Genk, Tolu Arokodare'nin Wolverhampton Wanderers'a transferinden sonra Oh'a büyük yatırım yapmıştı.

32 MAÇTA 10 GOL VE 3 ASİST

Ancak, Stuttgart'a üst düzey transferi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra, Güney Koreli milli oyuncu istikrarlı bir şekilde en iyi seviyesine ulaşamadı. Transfer tüm taraflar için mantıklı bir çözüm." Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Güney Koreli futbolcu, bu sezon 32 karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti. Kariyeri boyunca 5.5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. 24 yaşındaki forvet oyuncusunun, yakın zamanda Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

