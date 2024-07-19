Fenerbahçe, santrfor takviyesi için geri sayıma geçti. Jose Mourinho'nun listesinde bir numarada yer alan Sevilla'nın Faslı forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, adım adım Kanarya'ya yaklaşıyor. Fenerbahçe gibi Nesyri'yi kıskaca alan Çizme ekibi Roma, yüksek maliyet sebebiyle bu transferden vazgeçti. İtalyan medyası da Roma'nın artık bu operasyonda yer almadığını, büyük bir maddi kaynağın Alexander Sörloth gibi bir isimde kullanılabileceğini duyurdu.

CUMARTESİ GÜNÜ BİTEBİLİR

İtalya medyasından Vocegeialorossa, Nesyri'nin durumuyla ilgili şunları aktarıyor: "Roma, belki Sevilla ile anlaşma zeminini buldu ama oyuncunun talepleri yüksek. Fenerbahçe cumartesi gününe kadar bu transferi sonuçlandırabilir. 4 yıllık sözleşme ve bonuslar hariç 4 milyon euro kazanç oyuncuyu ikna etmedi. Di Marzio, Fenerbahçe'nin bu anlaşmayı tamamlamak üzere olduğunu bildiriyor. Çünkü Faslı oyuncuya Kanarya'nın teklifi net 6 milyon euro."

SEVİLLA TOK SATICI ROLÜNDE

Bu gelişmelerin ardından İspanyol ekibi Sevilla, resmi sosyal medya hesaplarından En Nesyri'nin antrenman yaptığı fotoğraflarını paylaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun ısrarını bilen Sevilla, Faslı golcüde tok satıcı rolünü oynuyor. Gönderilerin altında taraftarların, "Nesyri'yi kesinlikle 12 milyon euro gibi komik bir bedele satmayın" yorumları da görüldü. Bonuslarla birlikte 20 milyon euro bonservise transferin bitmesi bekleniyor.