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Spor

Transferi bitirecek rakam belli oldu! Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz kancası

Portekiz ekibi Benfica forması giyen 2 milli yıldız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, İngiliz devlerinin dikkatini çekti. İngiliz basını, her iki oyuncunun transfer olması halinde Portekiz ekibinin istediği bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar...

18 Ekim 2024 Cuma 12:34 - Güncelleme:
Transferi bitirecek rakam belli oldu! Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz kancası
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu ve takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye iki İngiliz kulübünün talip olduğu ileri sürüldü.

CaughtOffside'ın haberine göre; UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçta, Manchester United ve Tottenham Hotspur gözlemcileri Kerem ve Orkun'u yakından takip etti.

Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi müsabakasını da izleyen İngilizler, bu maçta birer gol atan ikiliyi radarlarına aldı.

Haberde, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü ocak ayında satmayı planlamadığı ancak her ikisi için de yapılacak yaklaşık 70 milyon Euro'luk bir teklifin Portekiz kulübünün fikrini değiştirebileceği ifade edildi.

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