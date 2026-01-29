İSTANBUL 16°C / 12°C
  Transferi duyurdular! Juventus'tan 3. Türk hamlesi
Spor

Transferi duyurdular! Juventus'tan 3. Türk hamlesi

Serie A devi Juventus Kenan Yıldız ve Teoman Gündüz'den sonra 3. Türk takviyesini yapmaya hazırlanıyor. İtalyan kulübünün 16 yaşındaki genç golcü Esad Deniz'in transferi konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 18:18 - Güncelleme:
Transferi duyurdular! Juventus'tan 3. Türk hamlesi
Juventus'un, Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Türk milli golcü Esad Deniz'in transferi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; genç oyuncunun bugün İtalya'ya gideceği, cuma günü sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Juventus ile 2028 yazına kadar sürecek sözleşmeye imza atmasının beklendiği ifade edildi.

'NEXT GEN'DE OYNAYACAK

U16 Türk Milli Takımı formasını da giyen Esad Deniz'in, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Juventus'un 'Juventus Next Gen' isimli ikinci takımında Serie C'de forma giyeceği belirtildi.

JUVENTUS'TA 3. TÜRK

Kenan Yıldız'ı kadrosunda bulunduran Juventus, bu transfer döneminde Teoman Gündüz ile birlikte Esad'ı da kadrosuna katarak 3. Türk'ü bünyesinde bulunduracak.

MİLLİ TAKIMDA 4 GOL

Esad Deniz, U16 Milli Takımımız'ın formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol attı.

