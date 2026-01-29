Juventus'un, Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Türk milli golcü Esad Deniz'in transferi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; genç oyuncunun bugün İtalya'ya gideceği, cuma günü sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Juventus ile 2028 yazına kadar sürecek sözleşmeye imza atmasının beklendiği ifade edildi.

'NEXT GEN'DE OYNAYACAK

U16 Türk Milli Takımı formasını da giyen Esad Deniz'in, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Juventus'un 'Juventus Next Gen' isimli ikinci takımında Serie C'de forma giyeceği belirtildi.

JUVENTUS'TA 3. TÜRK

Kenan Yıldız'ı kadrosunda bulunduran Juventus, bu transfer döneminde Teoman Gündüz ile birlikte Esad'ı da kadrosuna katarak 3. Türk'ü bünyesinde bulunduracak.

MİLLİ TAKIMDA 4 GOL

Esad Deniz, U16 Milli Takımımız'ın formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol attı.