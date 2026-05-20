Atletico Mineiro'nun, sezon sonunda Galatasaray'dan ile sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile temas kurduğu iddia edildi.

Brezilya basınından Marco Geves'in haberine göre Atletico Mineiro, Arjantinli golcü için nabız yokladı ancak taraflar arasında anlaşma sağlanmasının düşük ihtimal olduğu belirtildi.

Haberde, Mauro Icardi'nin maliyetinin Brezilya temsilcisi için oldukça yüksek olduğu aktarıldı.