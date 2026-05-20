  • Transferi duyurdular: Mauro Icardi'ye Brezilya'dan talip!
Transferi duyurdular: Mauro Icardi'ye Brezilya'dan talip!

Galatasaray ile mevcut sözleşmesinin sonuna gelen Mauro Icardi'nin talipleri artıyor. Son olarak yıldız golcü ile Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun temasa geçtiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:39
Atletico Mineiro'nun, sezon sonunda Galatasaray'dan ile sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile temas kurduğu iddia edildi.

Brezilya basınından Marco Geves'in haberine göre Atletico Mineiro, Arjantinli golcü için nabız yokladı ancak taraflar arasında anlaşma sağlanmasının düşük ihtimal olduğu belirtildi.

Haberde, Mauro Icardi'nin maliyetinin Brezilya temsilcisi için oldukça yüksek olduğu aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray'da 47 maçta 2 bin 93 dakika süre alan Mauro Icardi 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

