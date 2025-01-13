Başakşehir'in golcü futbolcusu Krzysztof Piatek için transfer iddiası gündeme geldi.

Polonya basınından Meczyki'de yer alan habere göre, MLS'ten bir kulübün Piatek için 10 milyon euro'luk bir teklifi olduğu belirtildi.

MLS'ten Polonyalı golcüye gelen teklif için takım ismi verilmezken, 29 yaşındaki futbolcuya 5 büyük ligden de ilgi olduğu kaydedildi.

"BÜYÜK RAKAMLAR KONUŞULUYOR"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında Piatek için, "İlk geldiğimizde adaptasyon anlamında ve fiziksel anlamda bazı sıkıntıları vardı. 2-3 hafta serçe parmağında kırık vardı, onunla oynamak zorunda kaldı. Bazı maçlarda onu kullanamadık. Ona her zaman destek, yardımcı olmaya çalıştım. Hücum setlerimizin onu daha etkili hale getirebilecek şekilde olmasına özen gösterdim. Ceza sahasında iştahlı, acımasız, istekli bir oyuncu haline geldi. Onun kariyerinde bu çıkışı tekrar sağlamamamız bizi mutlu ediyor. Biz geldiğimizde milli takıma gitmiyordu, şu anda gidiyor. Çok değerli bir oyuncu. Şu anda çok ciddi soranlar var. Büyük rakamlar telaffuz ediliyor. Ama burada bizimle olmaktan çok mutlu. Gol atmayı seven bir futbolcu, attıkça da daha çok açılan bir oyuncu. Çok değerli, çalışkan bir oyuncu. Kariyerine rağmen mütevaziliği korumuş düzgün bir karakter. Çok mutluyuz onunla olduğumuz için." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Başakşehir'de bu sezon 31 maçta süre bulan Piatek, 23 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı golcünün Başakşehir ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.