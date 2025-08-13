Leipzig, uzun süredir gündemde olan Romulo transferi için geri sayıma geçti.

Romano'nun haberine göre, Alman ekibi, Romulo transferi için Göztepe ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Leipzig, Romulo transferi için Göztepe'ye 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Brezilyalı golcü için yapılan anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de yer alacak.

SEZON PERFORMANSI

Romulo, Alman ekibinde Benjamin Sesko'nun yerini alacak. Brezilyalı golcünün transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Göztepe forması altında geçen sezon 33 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 17 gol attı ve 10 asist yaptı.