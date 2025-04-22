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Spor

Transferi duyurdular! Sacha Boey geri dönüyor

Bayern Münih'te eleştirilerin odağı olan Sacha Boey yaz transfer döneminde Alman devinden ayrılabilir. Galatasaray, Fransız yıldızı yakından takip ediyor.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 01:01 - Güncelleme:
Transferi duyurdular! Sacha Boey geri dönüyor
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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan şampiyonluk hedefiyle ilerlerken diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına dair çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

SACHA BOEY GERİ DÖNEBİLİR

Sky Sports'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun devre arası transfer döneminde Bayern Münih'e giden eski oyuncusu Sacha Boey'in durumunu yakından izliyor. Alman devinde beklenen forma şansını bulamayan Fransız sağ bekin, Galatasaray'ın yaz transfer listesine girebileceği ifade ediliyor.

Haberde, Boey için henüz kesin bir adım atılmadığı, ancak yaz döneminde transfer ihtimalinin masada olduğu bilgisi yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki Sacha Boey Bayern'deki performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Bayern Münih formasıyla 14 maça çıkabilen Boey gol sevinci yaşayamazken 2 asist kaydetti.

30+5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Alman ekibiyle 2028 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor.

Bilindiği gibi Boey geçen sezonun devre arasında 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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