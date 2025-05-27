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Spor

Transferi gece yarısı duyurdular! İşte Victor Osimhen'in yeni adresi

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce adı Suudi ekibi Al-Hilal ile anılan Nijeryalı yıldız için yeni bir iddia ortaya atıldı. Suudi basınında çıkan habere göre Al-Hilal, Osimhen transferini resmen bitirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 08:59 - Güncelleme:
Transferi gece yarısı duyurdular! İşte Victor Osimhen'in yeni adresi
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Galatasaray'ın bu sezonki Süper Lig şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili birçok iddia ortaya atılıyor.

Son dönemde Suudi Arabistan'da çıkan Victor Osimhen haberine gece geç saatlerde bir yenisi eklendi.

Ülke basınındaki haberlere göre Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmen bitirdi.

Geçtiğimiz günlerde de Suudi basınında Al-Hilal'in Osimhen'le 3 yıllık anlaşma sağladığı ve oyuncunun yıllık 45 milyon euro kazanacağı ifade edilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon toplam 40 maça çıkan Victor Osimhen 36 gol ve 8 asist yaparak 44 gole direkt katkı verdi.

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