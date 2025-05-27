Galatasaray'ın bu sezonki Süper Lig şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili birçok iddia ortaya atılıyor.

Son dönemde Suudi Arabistan'da çıkan Victor Osimhen haberine gece geç saatlerde bir yenisi eklendi.

Ülke basınındaki haberlere göre Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmen bitirdi.

Geçtiğimiz günlerde de Suudi basınında Al-Hilal'in Osimhen'le 3 yıllık anlaşma sağladığı ve oyuncunun yıllık 45 milyon euro kazanacağı ifade edilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon toplam 40 maça çıkan Victor Osimhen 36 gol ve 8 asist yaparak 44 gole direkt katkı verdi.