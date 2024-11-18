Beşiktaş'ta kadronun önemli isimlerinden olan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Gedson Fernandes, Borussia Dortmund'un listesinde yer alıyor.

Alman basınında çıkan haberlere göre; Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bundesliga devi, siyah beyazlıların Portekizli orta sahasını kadrosuna katmak için harekete geçecek. Fakat Kara Kartal, Benfica ile yaptığı anlaşmada 'sonraki satıştan yüzde 50 pay' maddesi bulunduğu için önemli oyuncusunu şu anda satmak istemiyor.

"YILLARDIR YAŞANAN BİR SORUN"

Derwesten adlı haber sitesinde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Nuri Şahin'in isteği Gedson Fernandes. 25 yaşındaki oyuncunun yanında getireceği şey de: mücadele ruhu. Takımı gerideyken taşıyabilecek mücadeleci bir liderin olmayışı Dortmund'da yıllardır yaşanan bir sorundu. Belki Şahin ve patronların gözü bu yüzden Fernandes'te. Fakat Beşiktaş, Gedson Fernandes'in satışından gelecek paranın yüzde 50'sini Benfica'ya ödemek zorunda olduğu için transfere sıcak bakmıyor."

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Fernandes, bu sezon 18 maçta bin 573 dakika süre alarak 7 gol ve 2 asistle takımına önemli bir katkı sağladı.