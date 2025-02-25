Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata, ülkesinden Marca'ya açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Morata, "Çok mutluyum. İlk başta farklı gelebilecek bir deneyim yaşıyorum ama harika bir ülke, inanılmaz bir kulüp ve son derece güzel insanlar buldum. Burada yaşadığım hayatı seviyorum. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum." dedi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den Milan'a transfer olması ve ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atmasıyla ilgili konuşan golcü futbolcu, "Futbol şartları. Sonuçta herkes kendi işini düşünmek zorunda. Fikir yürütmek kolay ama her şey yolunda giderse, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım ve bu benim için önemli bir şey. Avrupa'nın en üst seviyesinde oynamaya devam etmek istiyorum ki bu kolay bir şey değil." sözlerini sarf etti.

"SAKİN VE HUZURLUYUM"

"İstanbul'da iyi bir kulüp ve harika bir atmosfer dışında ne buldunuz, motive oldunuz mu?" sorusuna cevap veren 32 yaşındaki futbolcu, "Evet, hem de fazlasıyla. Bana özel bir şekilde, büyük bir sevgiyle davranılan bir yer buldum ve insanların tavırlarından çok memnunum. Herkes bana Türklerin harika olduğunu söylemişti ama İstanbul'a gelip görene kadar bunun daha fazlası olduğunu bilmiyorsunuz. Türkler, sahip oldukları her şeyi size veriyorlar. Kendimi sakin ve huzurlu hissediyorum." yanıtını verdi.

"TUTKU DİKKAT ÇEKİCİ"

Türk futbolundaki tutkuyla ilgili gelen soruya cevap veren Alvaro Morata, "Evet, çok dikkat çekici. Gittiğiniz her yerde ya da restoranda size hangi takımdan olduklarını söylüyorlar ama her zaman son derece kibar, esprili ve büyük bir saygıyla. Negredo, Guti, Riera ve Mata, bana Türkiye'nin harikalarından bahsetmişlerdi ama buraya gelip görene kadar... Gerçek şu ki çok mutluyum." dedi.

GETAFE CEVABI

"Henüz gerçekleşmemiş bir hayaliniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Morata, "Artık hayal kurmaktan bahsetmiyorum çünkü bir karmaşa var. Galatasaray'da oynamayı hayal etmiştim... Şaka yapıyorum. Getafe'nin başkanı Angel Torres'e, 13 yaşındayken bana gösterdikleri tüm sevgiyi geri vermek istiyorum. Kalbim, geri dönmemi ve bir ya da iki yılın tadını çıkarmamı istiyor. Umarım bu, Türkiye'deki deneyimimden sonra olur. Belki o zamana kadar Getafe şu anda olduğundan çok daha fazla gelişmiş olur. Belki de benim bir yerim olmayacak bilmiyorum ama kariyerimi Getafe'de bitirmek isterim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY CEVABI

Kariyerinde oynadığı takımlarla ilgili değerlendirmede bulunan ve her birinden en iyi yönlerini seçen Alvaro Morata, Galatasaray'la ilgili, "İnanılmaz olan taraftarları ve oyuncudan çok insanlara davranış biçimlerini seçeceğim" sözlerini sarf etti.

4 MAÇTA 2 GOL ATTI

Galatasaray'a transferinden sonra 4 maçta süre bulan Alvaro Morata, 2 kez fileleri havalandırdı.