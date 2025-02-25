Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi eleyerek son 16 turuna kalan Real Madrid, yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

İspanyol devinin formasını giyen milli futbolcu Arda Güler son karşılaşmalarda süre alamadı.

EN SON MAÇINI 5 ŞUBAT'TA OYNADI

Son olarak İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde 5 Şubat'taki Leganes maçında süre alan Arda, o tarihten bu yana oynanan 5 maçta forma giymedi.

LaLiga'daki Girona maçının ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye Arda Güler'in neden süre alamadığı sorulurken deneyimli çalıştırıcı, "Arda iyi durumda ve oynamaya hazır" dedi.

Adı sık sık Avrupa'nın diğer kulüpleriyle anılan Arda Güler için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler'e geçtiğimiz sezon teklifler olduğu ve İngiltere, İtalya ve Almanya'dan takımların milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Ek olarak Arda Güler ve Real Madrid'in bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği ancak mevcut durumun değişmemesi halinde Arda Güler'in takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Real Madrid, yarın İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Sociedad'la karşılaşacak. Carlo Ancelotti'nin ekibi hafta sonunda ise Real Betis'e konuk olacak.