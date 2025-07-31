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Spor

Transferi neden iptal oldu? Saul Niguez'den Trabzonspor itirafı

Trabzonspor'a imza atması beklenirken son anda transferi iptal olan Saul Niguez konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Süreç hakkında bilgi veren 30 yaşındaki İspanyol futbolcu 'Eşim hamileydi ve tek başıma gitmek zorunda kalacaktım. Sonunda ailemle birlikte farklı bir yol izlemeye karar verdik.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Transferi neden iptal oldu? Saul Niguez'den Trabzonspor itirafı
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Trabzonspor ile imzaları atmak üzereyken kararını değiştiren Saul Niguez, konuyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Trabzonspor, orta saha arayışları kapsamında Atletico Madrid'ten Saul Niguez'i kadrosuna katmak üzereyken transfer direkten dönmüştü.

Saul Niguez yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

Türkiye'ye gelme kararını iptal edip Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer olan futbolcu: "Trabzonspor'un teklifi Flamengo'nun teklifinden finansal olarak daha iyiydi. Ama durum karmaşıktı. Eşim hamileydi ve tek başıma gitmek zorunda kalacaktım. Sonunda ailemle birlikte farklı bir yol izlemeye karar verdik. Filipe Luis'in burada yedek kulübesinde olması, buraya gelmemde büyük bir etkendi. Onun varlığı benim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

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