Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle çıktığı ligde devreye lider kapatırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunda bazı isimlerle yollarını ayırmayı da planlıyor. Ayrılması beklenen isimlerden birisi de Belçikalı golcü Michy Batshuayi olurken, İspanya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MICHY BATSHUAYI LİSTEDE!

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Barcelona, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Katalan devi, transfer dönemi boyunca sözleşmesinin bitişine az kalmış oyunculara yönelecek. Bu listeye ise Fenerbahçe'den sürpriz bir isim eklendi. İspanyol medyasının haberine göre Katalan temsilcisi, sarı lacivertlilerden ara transfer döneminde ayrılması beklenen Michy Batshuayi'yi listesine ekledi.

Listedeki diğer isimler ise Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe ve ismi Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial oldu.

FENERBAHÇE KARNESİ

Belçikalı golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi