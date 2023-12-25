İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2023 Pazartesi / 13 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2065
  • EURO
    32,0249
  • ALTIN
    1926.44
  • BIST100
    7264.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferi resmen duyurdular! Michy Batshuayi, Barcelona'ya imza atıyor
Spor

Transferi resmen duyurdular! Michy Batshuayi, Barcelona'ya imza atıyor

Fenerbahçe, golcü oyuncusu Michy Batshuayi ile yollarını ayırmayı planlarken, İspanya'dan Belçikalı forvet için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Aktarılana göre, ekonomik sıkıntılar yaşayan Barcelona, Michy Batshuayi'yi transfer listesine ekledi.

25 Aralık 2023 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
Transferi resmen duyurdular! Michy Batshuayi, Barcelona'ya imza atıyor
ABONE OL

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle çıktığı ligde devreye lider kapatırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunda bazı isimlerle yollarını ayırmayı da planlıyor. Ayrılması beklenen isimlerden birisi de Belçikalı golcü Michy Batshuayi olurken, İspanya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MICHY BATSHUAYI LİSTEDE!

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Barcelona, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Katalan devi, transfer dönemi boyunca sözleşmesinin bitişine az kalmış oyunculara yönelecek. Bu listeye ise Fenerbahçe'den sürpriz bir isim eklendi. İspanyol medyasının haberine göre Katalan temsilcisi, sarı lacivertlilerden ara transfer döneminde ayrılması beklenen Michy Batshuayi'yi listesine ekledi.

Listedeki diğer isimler ise Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe ve ismi Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial oldu.

FENERBAHÇE KARNESİ

Belçikalı golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.