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Spor

Transferi resmen duyurdular! Ve Yusuf Sarı 'Geliyorum' dedi

Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'nın sözleşmesi sezon sonu eriyor. Milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki oyuncu devre arası Akdeniz ekibinden ayrılmayı planlıyor. Tecrübeli kanat oyuncusunun yeni takımı belli oldu. İşte Yusuf Sarı haberinin detayları...

17 Aralık 2024 Salı 18:28 - Güncelleme:
Transferi resmen duyurdular! Ve Yusuf Sarı 'Geliyorum' dedi
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Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'nın sözleşmesi sezon sonu eriyor. Milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcu devre arası Akdeniz ekibinden ayrılmayı planlıyor. Tecrübeli kanat oyuncusunun ise Süper Lig'den birçok talibi var. Yusuf'un gideceği takım şimdiden belli oldu.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRİYOR

Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor'da milli futbolcu Yusuf Sarı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında Avrupa ve Süper Lig kulüplerinden transfer teklifleri alan futbolcu Adana temsilcisinde kalma kararı vermişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu Ocak ayı itibariyle istediği takımla görüşebilecek. Ancak Adana Demirspor oyuncunun devre arası ayrılması durumunda bu transferden para kazanabilecek. Bu sebepten dolayı Yusuf Sarı devre arasında Galatasaray'ın yolunu tutabilir. Okan Buruk'un yerli rotasyonunu geliştirmek için transfere onay verdiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Adana Demirspor'da fırtına gibi ese Yusuf Sarı 5 gol 9 asistlik performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon 12 maçta sahaya çıkan milli futbolcu 1 asist ile oynadı.

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